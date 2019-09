publié le 05/09/2019 à 06:40

La nouvelle est tombée tard. Le 3 septembre dernier, vers 23h30, l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée de Valentin Rongier, presque 24h après la fin officielle du mercato. Le milieu de terrain a paraphé un contrat de 5 ans avec les Olympiens. Marseille a convaincu Nantes de laisser partir son joueur pour 14 millions, plus 4 millions de bonus, et un versement de 50 % de la somme encaissée par l'OM en cas de revente.

Mais ce deal n'a failli pas voir le jour, les deux parties n'ayant pas réussi à se mettre d'accord avant la fin de la fenêtre des transferts. Afin de pouvoir continuer les négociations au-delà de la date limite, fixée au 2 septembre par la LFP, l'OM à fait appel à la règle du "Joker". Cette dernière permet aux clubs hexagonaux de recruter un unique joueur après la période du mercato, à condition que celui-ci évolue dans un championnat français.

D'autres exceptions, médicales cette fois, peuvent permettre d'homologuer de nouveaux contrats entre deux fenêtres de transfert : si un joueur se blesse en équipe nationale pour une durée supérieure à 3 mois, en cas de blessure du gardien de but et de son remplaçant et en cas de décès d'un membre de l'équipe. À noter qu'un footballeur libre de tout contrat peut s'engager dans le club où il le souhaite, à n'importe quel moment dans la saison.