Mediapro : Laurent Wauquiez en médiateur pour régler le conflit avec la LFP ?

publié le 19/10/2020 à 12:25

Suite du feuilleton entre Mediapro et la Ligue de football professionnel, alors que la 7e journée de Ligue 1 a vu Lille, vainqueur de Lens 4-0 dimanche 18 octobre, prendre les commandes devant le PSG. Le nouveau diffuseur principal du football français souhaite toujours renégocier les droits télés acquis en 2018 et n'a pas payé son échéance d'octobre. La LFP ne l'entend pas de cette oreille et le bras de fer pourrait bien prendre une tournure politico-diplomatique entre la Chine et la France.

Orient Hontai Capital, le propriétaire chinois de Mediapro, n'est en fait que la filiale d'investissement d'un groupe côté en bourse et contrôlé à 100% par la municipalité de Shangaï, via de multiples entreprises publiques de service (gaz et pétrole, distribution du courrier, plus grand groupe de médias chinois, Shangaï Electric ou encore Shangaï Construction Group, l'un des géants mondiaux du bâtiment).



Pour ses actionnaires, les 172 millions d'euros que Mediapro devait verser à la Ligue avant le 6 octobre ne sont qu'un détail. Seulement voilà, encouragés il y a encore quelques années, les investissements à l'étranger sont désormais fortement déconseillés par le pouvoir central. Alors, si l'État n'est pas directement en première ligne, la Chine n'a aucun intérêt à perdre la face avec Mediapro. Selon un diplomate chinois en retraite, il serait bon que les choses puissent s'arranger à l'amiable, par le dialogue.

Liens très solides

Dans ce contexte, la solution pourrait venir de Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes - Auvergne, qui est jumelée avec la ville de Shangaï depuis plus de 30 ans. Les deux collectivités entretiennent des liens très solides. Une intervention de l'homme politique français de 45 ans (Les Républicains) auprès du maire de Shangaï pourrait ainsi être une piste.