Manchester United : Zidane va remplacer Solskjaer, annonce Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 30 octobre, sa Grosse cote "porte sur le chômeur français le plus célèbre au monde : Zinédine Zidane. Mais ça ne va pas durer car je vous parie que 'Zizou' sera le prochain entraineur de Manchester United".

"Man U, comme on dit là-bas, a encaissé pas plus tard que dimanche dernier un cinglant 5-0 à domicile face à son rival historique, Liverpool. Les Diables Rouges l’étaient surtout au niveau des fesses après avoir subi dans leur stade de Old Trafford la pire défaite depuis 1955 : ils avaient alors encaissé un autre 5-0 mais cette fois par l’autre pire ennemi, Manchester City".

Ce revers "pourrait bien être la goutte de bière qui fait déborder le bock, car United vient d’enchainer trois défaites et un nul en quatre matches. L'équipe est 7e de Premier League. Dire dans ces conditions que l’entraineur norvégien Ole Gunnar Solskjaer est menacé, c’est un euphémisme".

Comme Zidane ne joue pas au golf, faut les remplir les journées Florian Gazan

Et c’est donc là que Zidane entre en scène. "Celui qui a quitté le Real Madrid en mai dernier était parti pour attendre sagement la Coupe du monde 2022 et prendre après la place de Didier Deschamps comme coach des Bleus, estime Florian Gazan. Sauf que comme 'DD' est du genre à dire après le Qatar 'Et bien au contraire, finalement je resterai bien jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne', 'Zizou' il va pas attendre indéfiniment".

"C’est sympa deux secondes les selfies au soleil avec son épouse Véronique, mais à bientôt 50 ans - il les aura en juin prochain - , il n’a pas envie d’avoir la vie de son meilleur ami, Christophe Dugarry, poursuit le chroniqueur. En plus, comme Zidane ne joue pas au golf, faut les remplir les journées. Et puis surtout, Cristiano Ronaldo, son ancien joueur au Real, ferait le forcing pour qu’il vienne le rejoindre à Manchester, où jouent aussi Raphael Varane, autre ex de Madrid, et Paul Pogba donc qu'il voulait absolument faire venir en Espagne".

Passer de Pôle emploi à Paul Pogba Florian Gazan

"Alors, certes, Zidane a refusé récemment de coacher Newcastle, racheté par l’Arabie Saoudite et potentiellement futur club le plus riche du monde, mais c’était peut-être pour mieux attendre que la place se libère sur le banc prestigieux de United. Et avoir le temps, lui qui parle espagnol, italien, arabe, d’apprendre l’anglais, une langue qu’il maitrise beaucoup moins bien que le ballon. Mais ce n'est pas ça qui va l’empêcher de passer de Pôle emploi à Paul Pogba et de devenir, après Éric Cantona, le deuxième Marseillais à faire rêver Manchester".