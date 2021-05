Zidane explique quitter le Real Madrid face au manque de "confiance" du club

publié le 31/05/2021 à 10:37

Ce sont des mots forts venant d'une figure du Real Madrid. Dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien espagnol As, l'ancien entraîneur du Real Madrid a évoqué une cassure entre son club et lui : "Je m'en vais car je sens que le club ne me donne pas la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre pas le soutien (nécessaire) pour construire quelque chose à moyen ou long terme", écrit-il.

L'ancien joueur du Real Madrid entraînait le club depuis mars 2019. Mais cette saison a été compliquée pour les Merengue, deuxième de Liga derrière le rival Atletico et éliminés en demi-finales de la ligue des champions par le futur vainqueur Chelsea. "C'est un très grand entraîneur, il a gagné beaucoup de trophées et sur le plan humain c'est l'homme parfait, en tout cas avec moi. Déçu qu'il parte du Real, mais après c'est comme ça, la vie continue", a réagi l'attaquant français du Real Madrid et protégé de Zinédine Zidane, Karim Benzema.

Zinédine Zidane avait eu plus de chance lors de son premier passage comme entraîneur dans la maison blanche entre 2016 et 2018, saisons lors desquelles il avait remporté trois Ligues des champions consécutives, lui offrant un des plus beaux palmarès de l'Histoire. En 2020, il a remporté la Liga mais la saison 2021 a été plus compliquée. Selon L'Équipe, l'ex-entraîneur de l'Inter Milan Antonio Conte, tout juste licencié, est favori pour lui succéder, tout comme l'ancienne gloire du Real Madrid Raul. Quant à Zidane, il aurait déclaré à ses joueurs qu'il souhaitait retrouver un club très rapidement.