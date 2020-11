Saint-Étienne : les Verts vont descendre en Ligue 2, annonce Florian Gazan

publié le 28/11/2020 à 08:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 28 novembre, il l'annonce : les Verts de Saint-Étienne, actuellement 16es de Ligue 1 après sept revers de rang, seront relégués en fin de saison.

Les hommes de Claude Puel ont pourtant débuté cette saison 2020-2021 sur les chapeaux de roue avec trois victoires lors des trois premières journées, contre Lorient, Strasbourg et à Marseille, à chaque fois sur le score de 2-0. Il y a ensuite eu un nul (2-2) à Nantes. "On se disait, ça y est, on va ressortir LA chanson des Verts, composée en 10 minutes par Jacques Monty" ("Qui c’est les plus forts, évidemment c’est les Verts"), lance Florian Gazan.

"Sauf que depuis cette fameuse 4e journée, les paroles c’est 'Allez, qui c’est les moins forts évidemment c’est les Verts', qui n'ont plus marqué un seul point en sept matchs. Sept défaites de rang, la pire série de l’histoire du club, dont une en plus contre l’Olympique Lyonnais. Et vous le savez, un supporter stéphanois préfère perdre un œil ou un bras plutôt qu’un derby".

"Résultat, poursuit le chroniqueur, Saint-Étienne est à deux points du premier relégable, et manque de bol, dimanche 29 novembre (21h), les Verts accueillent Lille, dauphin du PSG et 2e meilleure attaque du championnat, entrainé par l’ancien coach stéphanois Christophe Galtier. Le Losc devrait se régaler face à la défense en carton des Verts : 17 buts encaissés durant cette série noire".

"En ce moment on rentre dans la défense des Verts comme dans un moulin, et même un Jessy Moulin, puisque c’est le nom du gardien. La faute à la vente en un an de William Saliba et Wesley Fofana, deux grands espoirs du club, défenseurs évidemment, qui ont permis certes à 'Sainté' de ramasser plus de 60 millions d’euros et de battre deux fois d’affilé le record du transfert le plus cher de l’histoire du club. Mais à quel prix ? Et là je sors la stat qui tue : les Verts en 2020 en Ligue 1, c’est 65% de défaites, pire pourcentage des cinq grands championnats européens".