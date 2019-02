Manchester-PSG : Pogba en grande forme avant d'affronter Paris

Anthony Martial et Paul Pogba avec Manchester United le 28 octobre 2018

et AFP

publié le 10/02/2019 à 16:33

Paul Pogba semble prêt pour affronter le PSG. Le milieu de terrain de Manchester United s'est offert un doublé contre Fulham samedi (3-0). Auteur d'une belle performance, le champion du monde est au meilleur de sa forme, après un début de saison compliqué notamment en raison d'une relation houleuse avec l'ancien coach des Mancuniens José Mourinho.



Le milieu de Manchester United a d'abord ouvert la marque sur une petite passe de Martial sur la gauche de la surface. Le milieu a tiré en force dans l'angle fermé pour prendre Rico par surprise. En seconde période, il a converti un penalty obtenu par Mata, pour marquer son huitième but sur les huit dernières journées de championnat.

"On connait la qualité de Paul en ce moment, quand il attaque. Il joue à son potentiel", a apprécié son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer au micro de Sky Sports. "On essaie de mettre les joueurs dans des positions où ils peuvent faire mal à l'adversaire. Et Paul, avec son énergie, sa force dans la surface, il va être un problème pour tout le monde. (...) Il répond bien à la façon dont nous essayons de travailler désormais."

À noter qu'un autre français des Reds s'est illustré samedi : Anthony Martial. Après sa passe décisive, il a également marqué. Servi sur l'aile gauche, Martial a battu son vis-à-vis Odoi, éliminé Le Marchand d'un touche de balle, avant de résister au retour d'Odoi et ouvrir son pied pour ajuster Rico pour le deuxième but de Man-U.