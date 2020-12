Manchester United-PSG : Cavani va-t-il précipiter la chute de Paris ?

publié le 02/12/2020 à 16:31

Ironie du sort, le tirage a placé Edinson Cavani sur la route du Paris Saint-Germain dès cette phase de poules de Ligue des champions. Poussé vers la sortie par le club de la capitale cet été, l'Uruguayen n'a pas tardé à retrouver un club de premier plan avec Manchester United. Absent au match aller, "el Matador" sera peut-être le bourreau de Paris au retour, mercredi 2 novembre (21h) à Old Trafford.

L'attaquant de 33 ans se présente, sans doute au pire moment pour le PSG, comme l'un des hommes en forme à Manchester. S'il n'a pas marqué en Ligue des champions la semaine dernière face à Basaksehir (4-1), il vient de claquer un doublé pour offrir la victoire aux Mancuniens en fin de match à Southampton (2-3).

Le meilleur buteur de l'histoire du PSG entend désormais briller avec le club anglais. "J'espère marquer beaucoup de buts, je travaille dur pour ça. Je suis capable de faire énormément d'efforts. Je suis préparé à tout ça. J'ai envie de réussir de grandes choses avec Manchester United", clamait-il il y a peu.

Sa combativité, ses 200 buts (en 301 matches) avec Paris... Les supporters parisiens n'ont pas oublié celui qui est resté sept saisons dans la capitale. L'entraîneur Thomas Tuchel non plus. "Il a montré sa qualité, sa détermination. On le connaît bien. On va trouver les solutions".

L'ancien buteur de Palerme ou de Naples ambitionne d'inscrire son 50e but en Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain, au pied du mur, aimerait qu'il patiente un peu avant de se mettre en évidence.