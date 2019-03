PSG-Manchester : "Encore pire" que la "remontada", estime Lizarazu sur RTL

publié le 07/03/2019 à 11:05

Terrible désillusion pour le Paris Saint-Germain, battu hier par Manchester United. Le club parisien dit une nouvelle fois adieu à l'Europe avant les quarts de finale, pour la troisième année de suite. "Ils n'ont pas assez fait pour se qualifier" explique Bixente Lizarazu sur RTL, "ils se sont trop exposés et il y a eu des erreurs individuelles très lourdes".



"Il n'y a pas de réaction collective en deuxième période : Mbappé, Draxler, n'ont pas suffisamment aidé leur équipe". Pour l'ancien défenseur latéral gauche, Manchester United a "profité des erreurs du PSG". "On est dans une logique de match et pas dans une logique de saison" déplore Bixente Lizarazu.

Il s'interroge sur ce qu'il manque à cette équipe qui, selon lui, ne tire pas les enseignements des échecs tels que celui de la "remontada" à Barcelone il y a deux ans. Une défaite "encore pire", car le Barça était "une grande équipe" alors qu'hier les joueurs avaient affaire à une "équipe moyenne de Manchester United". "Il y a un problème sur la mentalité", analyse le consultant sportif.