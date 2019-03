PSG-Manchester : Paris peut enfin tourner la page de la "remontada"

publié le 06/03/2019 à 16:58

C'était il y a deux ans à trois jours près un mercredi soir déjà, le 8 mars 2017. Auteur d'une démonstration trois semaines plus tôt au Parc des Princes (4-0), le PSG avait sombré face au FC Barcelone sur la pelouse du Camp Nou. 6-1. Du jamais vu dans l'histoire des coupes européennes, avec trois buts des Catalans entre la 88e et la 95e minute.



Le temps a beau passer, le pire cauchemar de l'histoire continentale du club reste bien ancré dans les têtes. Marquinhos, Marco Verratti, Angel Di Maria ou Julian Draxler : l'ossature de l'équipe n'a pas changé. Et même si le score du match aller à Manchester (2-0) peut paraître suffisant pour enfin retrouver les quarts de finale cette saison, le capitaine Thiago Silva a cru bon de prendre la parole, très vite, à l'intérieur du vestiaire.

"C'était important parce que ça semble déjà fini, explique le défenseur central brésilien. 2-0, les gens disent 'c'est facile, c'est facile'. Mais nous on sait que ce n'est pas fini du tout. Il faut gagner le deuxième match et oublier tout ce qui s'est passé les autres années".

Cette chose est arrivée et ça peut toujours arriver, c'est le sport Thomas Tichel Partager la citation





Thomas Tuchel, lui, n'était pas là lors de cette fameuse "remontada" barcelonaise - l'Espagnol Unai Emery était alors sur le banc pour la première de ses deux saisons à Paris. Mais l'entraîneur allemand sait que c'est la plaie n'est pas complètement refermée.



"Cette chose est arrivée et ça peut toujours arriver, c'est le sport. On ne peut pas contrôler le résultat, jamais, mais on peut contrôler notre performance. On a joué avec beaucoup de qualités à Manchester. Mais si tu veux gagner, on doit jouer deux matches avec la meilleure qualité".



Pour chasser les démons, le Paris saint-Germain peut par exemple capitaliser sur l'insolente confiance de Kylian Mbappé, ses sept buts inscrits lors des cinq derniers matchs, sur l’innocence d'un gamin de 20 ans qui, lui, n'a jamais vécu de "remontada".