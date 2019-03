publié le 07/03/2019 à 07:15

Un air de déjà-vu et un dénouement ahurissant : le PSG, renversé (3-1 au retour ; succès parisien 2-0 à l'aller) sur son terrain par Manchester United, s'est de nouveau effondré dans les derniers instants d'un match crucial, quittant pour la troisième fois consécutive la Ligue des champions en 8e de finale.



Les supporters des deux camps se sont beaucoup croisés après le match dans les bars autour du Parc de Princes. Abattement du côté des Parisiens : "Ce qui nous pendait au nez est arrivé à la fin", déplore un supporter au micro de RTL. "On a tous les moyens de passer et ça marche pas!", s'indigne un autre, "je me rends compte que le PSG n'est pas une grande équipe encore".

"C'est fantastique, c'est l'une des plus grandes soirées de l'histoire de Manchester United, on a marché sur Paris", se réjouit de l'autre côté un supporter anglais. Le PSG est pourtant "une grande équipe avec des joueurs d'exception", dit-il, "mais souvent l'alchimie fait plus que les individualités, c'est un sport d'équipe".

