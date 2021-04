Retour du public dans les stades : le dilemme de Brest pour la réception du PSG

et Gregory Fortune

30/04/2021

Comme de nombreux secteurs à commencer par la restauration et les lieux de culture, le monde du sport retrouve aussi le sourire après que Emmanuel Macron a dévoilé jeudi 29 avril un calendrier du déconfinement "en quatre étapes". À partir du mercredi 19 mai, date de la finale de la Coupe de France, les matchs pourront se jouer devant du public, avec une jauge de 800 personnes pour des rencontres en intérieur et 1.000 en extérieur.

Pour Pascal Robert, le directeur général du Stade Brestois, qui reçoit le PSG dimanche 23 mai lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, cette annonce est évidemment "une bonne nouvelle". Mais il souligne immédiatement un épineux dilemme : "Notre difficulté ça va être de définir la catégorie de public entre nos partenaires, nos supporters, nos abonnés. Ça va être difficile de choisir les 1.000 élus qui pourront venir au match".

"On aimerait remercier tout le monde, poursuit le dirigeant de l'actuel 13e de Ligue 1 (...) On a pas mal d'abonnés qui n'ont pas demandé le remboursement. Tout ça, c'est des gens qui mériteraient d'être là pour le match". Brest n'a plus accueilli de public depuis le 25 octobre lors de la 8e journée de Ligue 1 face à Strasbourg (4.361 spectateurs) .

Le son de cloche est le même pour Philippe Caillot, président délégué du SCO d'Angers, "un peu dans l'embarras parce que on va faire beaucoup, beaucoup de mécontents". Angers recevra Lille le 23 mai. Si la situation sanitaire le permet, la jauge pourrait passer de 1.000 à 5.000 personnes dans les stades à partir du mercredi 9 juin. Mais la saison de Ligue 1 sera alors terminée...