Quoi de mieux pour se replonger dans la saison de Ligue 1, après deux semaines de trêve internationale ? Lyon reçoit Saint-Étienne, deux villes distantes d'une soixantaine de km, vendredi 23 novembre (20h45) en ouverture de la 13e journée. 4e et 5e après une série de quatre matches sans défaite en championnat, les deux clubs se présentent en bonne forme sportivement.



Avant l'explication sur le terrain, les débats se sont concentrés ces dernières semaines sur les tribunes ; les supporters stéphanois seront encore absents comme depuis 2013. Après plusieurs refus de venir les années précédentes, estimant insuffisant leur quota de places, les Stéphanois sont cette fois interdits de déplacement, comme en février dernier, par la Ligue de football professionnel et la Préfecture du Rhône.

Un arrêté de la préfecture a ainsi suivi une sanction de la LFP le 8 novembre, infligeant à l'ASSE un match ferme de fermeture du secteur visiteur après des incidents survenus au cours du déplacement des Verts à Nîmes le 26 octobre (1-1), avec des jets d'objets et l'utilisation de fumigènes de la part de supporters multirécidivistes. Le recours engagé par le club du Forez auprès du Tribunal administratif de Lyon contre l'arrêté préfectoral a été rejeté, celui engagé auprès de la Fédération française de football (FFF) est resté sans réponse.

Plus calme au Parc OL la saison dernière

Des supporters ont malgré tout clamé leur envie d'effectuer les 60 km qui les séparent de Décines, avec ou sans billet. De quoi accentuer la tension alors que les incidents survenus il y a un an sont encore dans les esprits. Le 5 novembre 2017, certains des 850 supporters lyonnais présents à Geoffroy-Guichard avaient commis d'importantes dégradations à l'issue d'un derby électrique, interrompu à deux reprises, que Saint-Étienne avait terminé humilié à domicile (5-0).



En fin de match le terrain avait été envahi depuis la tribune nord après que le Lyonnais Nabil Fekir, double buteur, brandissait son maillot face à une tribune sud au bord de l'ébullition.

La seconde manche, plus calme, s'était conclue sur un score de parité (1-1) le 25 février au Parc OL.

Un point d'écart

Pour revenir à l'aspect sportif les deux clubs ont le podium en ligne de mire et restent sur une victoire à Guingamp pour l'OL (4-2) et contre Reims pour l'ASSE (2-0). Lyon, 4e à un point de Montpellier et invaincu depuis sa déroute à Paris le 7 octobre (5-0), peine toutefois à entretenir une dynamique positive notamment à cause de faiblesses spectaculaires, comme ce match nul concédé le 7 novembre face à Hoffenheim en Ligue des Champions (2-2) après avoir mené de deux buts à 11 contre 10.



Quatre jours avant la réception de Manchester City en C1, un succès permettrait d'aborder ce rendez-vous avec confiance et de mettre la pression sur Lille (2e) - où l'OL jouera le 1er décembre - et Montpellier (3e). Saint-Etienne, 5e à une longueur des Lyonnais, n'a perdu que face à Paris et Lille cette saison. "Il ne nous manque que d'obtenir un résultat contre un adversaire mieux classé", confie l'entraîneur Jean-Louis Gasset alors que le club forézien ambitionne de retrouver l'Europe après deux ans d'absence.