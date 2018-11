VIDÉO - "On n'est pas couché" : Tony Chapron explique pourquoi il a taclé un joueur

publié le 18/11/2018 à 04:56

La scène avait provoqué toutes sortes de réactions bien au delà de la sphère du foot. Lors du match Nantes-PSG le 14 janvier dernier, le défenseur Diego Carlos avait involontairement fait tomber Tony Chapron. L'arbitre avait alors volontairement tendu la jambe vers le Brésilien pour le faire tomber.



S'en était suivi un échange eu terme duquel l'arbitre, policier dans la vie civile, avait sorti un deuxième carton jaune contre le défenseur entraînant son exclusion. Cette scène avait beaucoup fait parler et Tony Chapron avait été sanctionné. Suspendu, il a par la suite mis fin à sa carrière d'arbitre. Plusieurs mois plus tard il revient sur ce moment et explique pourquoi il a taclé un joueur. "Je suis à la poursuite de Kylian Mbappé, je ne dois pas perdre le ballon des yeux et mon objectif est de me trouver au plus près de l'action", raconte-t-il.

"Comme Kylian Mbappé court beaucoup plus vite que moi, je suis à la traîne et j'essaye de le rattraper et au moment ou je suis bousculé j'ai mal, je suis surpris et quelque part je dois être un peu vexé", confie Tony Chapron avant de continuer, "je me retrouve par terre et je vois ce joueur qui m'a poussé et passe sans aucune réaction et pour lui faire savoir que je suis là, je tends mon pied en disant 'mon garçon regarde où je suis'".