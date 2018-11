Lyon-Hoffenheim : "On ne va pas se taper la tête contre les murs", réagit Aulas

et Raphaël Bosse-Platière

08/11/2018

Les Lyonnais peuvent avoir des regrets. Après avoir mené 2-0 face à Hoffenheim lors de la 4e journée de Ligue des champions mercredi 7 novembre, les Gones ont finalement concédé le match nul 2-2, malgré une supériorité numérique pendant presque toute la seconde période.



"Le fait de mener a créé un certain nombre d'interrogations et on s'est arrêtés de jouer", a commenté Jean-Michel Aulas à l'issue de la rencontre. Quand la confiance a commencé à disparaître, nous avons été mis en difficulté".

Mais le président de l'Olympique lyonnais refuse de dramatiser. "On ne va pas se taper la tête contre les murs", lance-t-il. "Si nous commençons à nous tirer des balles dans le pied en affirmant que les joueurs ne sont pas bons ou que l'entraîneur n'y arrivera pas, il est certain que nous n'y parviendrons pas. Au bout du quatrième match, nous sommes toujours présents et il suffira de gagner l'un des deux derniers pour être certains de nous qualifier".

Les hommes de Bruno Genesio reçoivent Manchester City le 27 novembre et affronteront le Chakhtar Donetsk le 12 décembre.