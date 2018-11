Le fichage ethnique au PSG serait plus étendu qu'annoncé

publié le 15/11/2018 à 22:20

Le fichage ethnique au recrutement du centre de formation du Paris Saint-Germain n'aurait pas été en vigueur qu'hors de la région parisienne : le quotidien L'Équipe a produit jeudi 15 novembre un document selon lequel des critères ethniques apparaissent aussi sur des fiches de la cellule Île-de-France, fragilisant la défense du club.



"BC" pour "blanc", "BK" pour "black", "BR" pour "beur", "M" pour "métis" et "AS" pour "asiatique" : c'est la classification, illégale en France, utilisée sur des fiches d'évaluation de recrues potentielles en région parisienne, déjà évoquée par Le Parisien en fin de semaine précédente et confirmée par un document produit par le site internet de L'Équipe.

"Le document que nous avons pu consulter est un rapport d'activité de mai 2017. Et le fichier informatique est daté de 2002", écrit le quotidien sportif, qui estime que "cette nomenclature pourrait donc être en vigueur depuis longtemps".

Il n'y a pas eu de processus de discrimination au niveau de l'observation" PSG Partager la citation





"L'enquête interne" menée par le PSG à la suite des révélations sur un fichage ethnique "démontre qu'il n'y a pas eu de cas avéré de discrimination", a affirmé le club jeudi 15 novembre dans la soirée dans un communiqué.



"Cette enquête a confirmé la mise en place de fiches avec un critère d'origine durant la période 2013-2017. Ces fiches sont à l'initiative propre du responsable de la cellule Province", écrit le club dans un communiqué publié après une rencontre avec la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. "Malgré leur existence, il n'y a pas eu de processus de discrimination au niveau de l'observation, de l'évaluation et du recrutement de jeunes joueurs".

La Ligue française des droits de l'Homme a porté plainte contre X

Des révélations embarrassantes pour le PSG qui, ciblé par les révélations des Football Leaks de Mediapart, la semaine dernière, avait plaidé pour sa défense que le fichage ethnique en son sein avait été le fruit d'une "initiative personnelle du responsable" de la "cellule de recrutement du centre de formation, dédiée aux territoires hors Île-de-France". Soit Marc Westerloppe, parti en début d'année civile à Rennes (ouest).



Mais ce dernier, qui "n'a jamais eu un comportement discriminant dans les fonctions qu'il a occupées au PSG" dixit ses avocats Hervé Témine et Corinne Dreyfus-Schmidt, n'était pas responsable de la cellule de recrutement Île-de-France.



Les terminologies diffèrent, rappelle L'Équipe, puisque celle employée par la cellule hors Île-de-France, révélée la semaine dernière par plusieurs médias européens dont Mediapart et Envoyé Spécial, faisait état des catégories "Français", "Maghrébin", "Antillais", "Africain".

À la suite de ces premières révélations, la Ligue française des droits de l'Homme a porté plainte contre X vendredi pour "discrimination" et pour "collecte et traitement de données à caractère personnel faisant apparaître les origines raciales ou ethniques".