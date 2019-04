et Willy Maisonnasse

publié le 02/04/2019 à 13:40

Soirée de très haute importance pour l'Olympique Lyonnais, mardi 2 avril, avec une demi-finale de Coupe de France à domicile face à Rennes (21h10). D'une part parce qu'après avoir écrasé la concurrence sur la scène nationale au début des années 2000, Lyon n'a plus épinglé aucun trophée depuis sept saisons et une Coupe de France, déjà, en 2012.



D'autre part car Jean-Michel Aulas a promis d'annoncer sa décision concernant l'épineux dossier de l'entraîneur au coup de sifflet final de la rencontre. Si comme RTL le révélait vendredi 30 mars, le président lyonnais a choisi de prolonger Bruno Génésio de deux ans, avec une condition indispensable, tout le monde sait, lui en tête, que sa position n'est pas du goût de certains supporters, notamment ceux du groupe le plus influent des "Bad Gones".

Voilà pourquoi certaines personnes au club regrettent encore le timing décidé par "JMA" - pourquoi ne pas attendre la fin de la saison ? -, et s'interrogent même sur sa communication en cas d'élimination face au Stade Rennais. Selon un fin connaisseur du club rhodanien, qu'il préside depuis 1987, Aulas pourra toujours s'en sortir par une pirouette. Ce ne serait pas une première.