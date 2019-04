publié le 01/04/2019 à 17:15

La finale de la Coupe de la Ligue remportée aux tirs au but par Strasbourg contre Guingamp, samedi 30 mars au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, place désormais aux demies de l'autre coupe nationale, la Coupe de France. La première oppose Lyon à Rennes mardi 2 avril (21h10), la deuxième Paris à Nantes le lendemain (21h).



Les deux rencontres seront à suivre en direct à la télévision sur la chaîne Eurosport 2. France 2 n'a obtenu les droits de co-diffusion que pour Lyon-Rennes. RTL.fr vous proposera parallèlement un direct commenté pour ne rien manquer des deux soirées. La finale aura lieu le samedi 27 avril au Stade de France.

Si les quatre prétendants rêvent de se rendre à Saint-Denis à la fin du mois, l'objectif revêt une importance inattendue pour le PSG, éliminé en Ligue des champions et sorti dès les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Un troisième échec ferait mauvais genre pour l'équipe de Thomas Tuchel, même si sa domination outrageuse en championnat atténue quelque peu le côté sombre de l'exercice en cours.

Véritable objectif pour le PSG

Mercredi 3 avril, les Parisiens iront chercher dans leur Parc des princes une 29e victoire d'affilée en Coupe de France, une "vieille dame" qu'ils n'ont pas lâchée depuis 2015. Contre Nantes, qui reste sur une désillusion en Ligue 1 face à Lille (2-3), l'entraîneur allemand sera encore privé de ses stars d'attaque Neymar et Edinson Cavani, ainsi que des défenseurs Thomas Meunier et Dani Alves. Julian Draxler et Angel Di Maria pourraient revenir comme remplaçants.



Lyon, la seule équipe à avoir battu Paris cette saison en L1, reçoit de son côté Rennes, pour un remake du match de championnat remporté vendredi 30 mars par l'OL en Bretagne (0-1). Les hommes de Bruno Génésio, dont l'avenir à la tête du club rhodanien devrait être fixé en marge de la rencontre, courent après un trophée depuis 2012, date de leur dernière victoire au Trophée des champions et en Coupe de France.



Rennes aussi espère dépoussiérer son armoire à trophées : les Bretons ne l'ont plus garnie depuis 1971 et un succès en Coupe de France acquis en finale... contre Lyon. En 2009 et 2014, ils s'étaient inclinés contre Guingamp.