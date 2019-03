publié le 21/03/2019 à 11:21

"On est dans un club parmi les plus importants d'Europe et ce ne sont pas les supporters qui décident de la gouvernance". En marge de la victoire des Lyonnaises 2-1 face à Wolfsburg en quart de finale aller de la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas n'a pas manqué de répondre au communiqué publié quelques heures plus tôt par le groupe de supporters le plus influent du Parc OL, les Bad Gones.



"Nous estimons, comme nous l’avons déjà affirmé la saison passée, que seul le départ de Bruno Génésio (l'entraîneur de l'équipe masculine en poste depuis décembre 2015, ndlr) pourra permettre un climat plus serein autour du club. Et sans sérénité, notre club ne pourra retrouver les sommets auquel il est destiné", ont lancé les ultras lyonnais sur leur page Facebook, mercredi 20 mars.

Le président Aulas doit rencontrer leurs représentants la semaine prochaine, avant de communiquer sa décision sur l'avenir de son coach le mardi 2 avril. Mais "ce n'est peut-être pas utile d'avoir ce rendez-vous si ils prennent la position de discuter avec les médias avant même d'avoir cet entretien", a-t-il également déclaré. Est-ce que cette prise de position peut compliquer sa réflexion ? "Pas du tout".