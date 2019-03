publié le 29/03/2019 à 11:49

Après deux semaines de pause en raison de la trêve internationale, la Ligue 1 est de retour, vendredi 29 mars (20h45). Rennes (8e) reçoit Lyon (3e) au Roazhon Park en ouverture de la 30e journée. Hasard du calendrier, les deux clubs se retrouveront quatre jours plus tard au Groupama Stadium en demi-finale de Coupe de France.



À l'orée de ces deux rencontres, la pression semble forte sur les épaules de l'entraîneur lyonnais Bruno Génésio. Intronisé le 24 décembre 2015, l'ancien milieu de l'OL sera-t-il encore en poste la saison prochaine ? Son président Jean-Michel Aulas a récemment annoncé qu'il ferait part de sa décision mardi 2 avril, après la demie de Coupe. Mais selon les informations de RTL, il a déjà pris sa décision : Génésio va rester... si et seulement si le club termine la saison sur le podium en Ligue 1.

Si la folle et improbable rumeur José Mourinho a circulé dans les médias, il n'est pas question pour le président lyonnais de céder à la pression de la "twittopsphère" ou de certains de ses supporters. "JMA" l'a répété les yeux dans les yeux au groupe des Bad Gones, le plus influent du club, cette semaine.

Annonce finalement repoussée ?

Selon Aulas, Génésio reste l'homme de la situation, un entraîneur pour lequel il a une vraie estime, en qui il a toute confiance et dont il apprécie le caractère fédérateur en interne. Le coach de 52 ans est donc parti pour prolonger l'aventure de deux ans, mais a une condition encore : que Lyon finisse en fin de saison sur le podium.

Même la 3e place suffira alors qu'au départ la 2e était visée. Cet enjeu sportif pourrait donc finalement tempérer l'annonce de son président sur ce dossier au soir du 2 avril, surtout si quelques minutes auparavant et dans son stade, l'OL gâche l'occasion de s'inviter à la finale de la Coupe de France.