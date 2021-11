Xavier Domergue, Éric Silvestro et Giovanni Castaldi

OL-OM : "La Ligue et l'État ne prennent pas les mesures qu'il faudrait", dénonce Giovanni Castaldi

Dès les premières minutes du choc entre l'OL et l'OM comptant pour la 14e journée de Ligue 1, le milieu de terrain de Marseille Dimitri Payet a été touché à la tête par une bouteille d'eau pleine lancée depuis le virage Nord du Groupama Stadium de Lyon dimanche 21 novembre. Le match a été interrompu par l'arbitre Rudy Buquet et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires.

"Les incidents qui se passent sont évidemment des incidents qui ciblent des personnes individuelles, a réagit sur RTL Giovanni Castaldi (...) Quand il y a des abrutis qui veulent faire du mal, on ne peut pas avoir un contrôle sur tout. Maintenant, avec ce qu'il se passe depuis le début de la saison, la position de la Ligue et la position de l'État de se renvoyer constamment la balle en disant la Ligue a le pouvoir de sanctionner les supporters, que la Ligue dise à l'État on a besoin d'avoir un soutien du pouvoir pour pouvoir agir..."

"Concrètement, depuis le début de la saison, il y a des choses graves, et là je ne pèse pas mes mots : il y a des choses graves qui se passent en tribunes. Que ce soit la Ligue ou l'État français ne prennent pas les mesures qu'il faudrait. Jusqu'à ce qu'il y ait un drame important, et je ne souhaite de mal à personne, l'État et la Ligue ne prendront que des demi-mesures".