Ligue 1 : course au titre, au podium, au maintien... Les enjeux de la 33e journée

publié le 16/04/2021 à 17:42

Cinq semaines - ou plutôt cinq week-ends -, six journées à disputer et plus que 15 points au maximum à glaner pour chaque équipe. La saison 2020-2021 de Ligue entre dans son sprint final avec une seule quasi certitude : Dijon va descendre en Ligue 2. Pour le reste, le suspense est total, en particulier pour l'attribution du titre de champion et des places en Ligue des champions en septembre prochain.

Avant deux chocs entre deux des quatre candidats - Lyon-Lille dimanche 25 avril et Monaco-Lyon dimanche 2 mai -, Lille (69 points), le PSG (66 pts), l'ASM (65 pts) et l'OL (64 pts) poursuivent leur lutte ultra serrée à distance à l'occasion de cette 33e journée. Le leader ouvre le bal vendredi 16 avril (21h), à domicile mais face à l'adversaire le plus relevé sur le papier : Montpellier (8e, 46 pts).

Bousculé à Metz la semaine dernière malgré la victoire 2-0, le Losc s'en était sorti en champion grâce au duo turc composé de Burak Yilmaz et Zeki Celik et à Mike Maignan, qui a arrêté un penalty à 0-0. Se présente cette fois le MHSC de Gaëtan Laborde, sixième meilleur buteur du championnat (12 réalisations), et Andy Delort, en tête du classement des passes décisives (9, comme le Lyonnais Memphis Depay et le Lillois Jonathan Bamba).

Paris : rester motivé face aux Verts

Les deux Montpelliérains ont été les principaux acteurs du match à rebondissements contre Marseille (3-3), avec un nul arraché par Laborde dans le temps additionnel. Lille devra aussi contenir ses propres émotions à mesure que l'espoir de titre devient plus concret. "On n'est pas programmés pour cela. Il va y avoir beaucoup d'exposition et il ne va pas falloir s'épuiser à vouloir gérer l'environnement", a déjà prévu Christophe Galtier.

Le PSG doit de son côté digérer leur qualification en demi-finales de Ligue des champions. Au Parc des Princes, Saint-Étienne (13e, 39 pts) se présentera dimanche 18 avril (13h) dans les habits d'une équipe apaisée par sa victoire 4-1 contre Bordeaux le week-end dernier, un sursaut qui place les hommes de Claude Puel à bonne distance de la zone rouge.

Les Verts ont désormais neuf points d'avance sur Nîmes (18e, 30 pts), l'actuel barragiste qui reçoit Strasbourg (15e, 36 pts), et onze sur Nantes (19e, 28 pts), qui aura fort à faire en clôture face à Lyon, remis en selle par sa victoire sur Angers (3-0) avec un Memphis Depay retrouvé.

Dijon officiellement en Ligue 2 ?

Monaco se déplace aussi chez un mal classé, Bordeaux (15es, 36 pts). En perdition, les Girondins de Jean-Louis Gasset restent sur trois revers de rang alors que les Monégasques de Niko Kovac ont remporté leurs trois derniers matches et n'ont été battus qu'une fois en 2021, à Strasbourg.

Derrière le quatuor de tête, Lens (5e, 52 pts) se rend à Brest (16e, 36 pts), Marseille (6e, 49 pts) reçoit Lorient (17e, 32 pts) et Rennes (7e, 48 pts) va à Angers (11e, 41 pts). Enfin, en fonction des autres résultats, Nice (9e, 43 pts) pourrait envoyer officiellement Dijon (20e, 20 pts) en Ligue 2.

Ligue 1 : le programme de la 33e journée

Vendredi 16 avril :

21h00 : Lille (1er) - Montpellier (8e)



Samedi 17 avril :

12h45 : Angers (11e) - Rennes (7e)

17h00 : Marseille (6e) - Lorient (17e)



Dimanche 18 avril :

13h00 : PSG (2e) - Saint-Etienne (13e)

15h00 : Dijon (20e) - Nice (9e)

Reims (12e) - Metz (10e)

Nîmes (18e, 30 pts) - Strasbourg (14e)

Brest (16e) - Lens (5e)

17h05 : Bordeaux (15e) - Monaco (3e)

21h00 : Nantes (19e) - Lyon (4e)