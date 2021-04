Lyon-Lille : il y aura match nul dimanche 25 avril, annonce Florian Gazan

publié le 24/04/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 24 avril, il annonce que le match de clôture de la 34e journée de Ligue 1 entre Lyon (4e, 67 points) et Lille (1er, 70 pts) se terminera sur un résultat nul, dimanche 25 avril (21h).

"Sur les dix derniers matchs entre les deux équipes, une fois sur deux ça s’est soldé par un match nul, explique d'abord le chroniqueur. Tiens, le dernier date du 1er novembre dernier : 1-1".

L'homme aux multiples facettes met ensuite en avant "l’état de forme des deux équipes (...) L’OL reste sur une série de résultats mitigés, notamment une victoire poussive le week-end dernier à Nantes (1-2). Lyon, irrésistible cet automne, est actuellement 4e, la place du con, celui qui ne verra pas la Ligue des champions la saison prochaine si on en reste là".

Quand aux Lillois, ils commencent "à avoir les pieds Parkinson : ça tremblote à l’idée d’être champion, la fameuse peur de gagner... Défaite à domicile contre Nîmes (1-2), victoire pas méritée à Metz (0-2) et nul le week-end dernier contre Montpellier (1-1) après avoir été mené. Ça tient à un cheveu de Jean Castex, mais ça tient et le Losc reste l’équipe qui a le moins perdu cette saison, trois petits matches".

"Voilà pourquoi entre un Lyon fébrile et un Lille flippé, je vois un nul, conclut Florian Gazan. Un point chacun, pas de jaloux... et une mauvaise opération car Monaco (3e, 68 points) se déplace à Angers (12e, 41 pts) et le PSG (2e, 69 pts) à Metz (9e, 43 pts), deux équipes qui n’ont plus rien à jouer cette saison. Il y a donc de fortes chances qu’avant ce Lyon-Lille, Paris et Monaco aient pris trois points et leur soient passés devant en leur disant 'Papa, maman, les gars, désolé'".