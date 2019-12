Lyon-Leipzig : "Le supporter sera sanctionné de manière très ferme", promet Aulas

publié le 11/12/2019 à 11:40

Une qualification pour les 8es de finale arrachée à moins de 10 minutes de la fin du temps réglementaire mais une fête en partie gâchée par certains supporters au coup de sifflet final. Lyon a vécu une soirée mouvementée sur et en dehors du terrain, mardi 10 décembre, face à Leipzig (2-2) lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Sur les coups de 22h55, Rudi Garcia et ses joueurs ont levé les bras au ciel. C'est grâce au but de Memphis Depay à la 82e minute et au succès du Benfica Lisbonne contre le Zénith Saint-Pétersbourg (3-0) que Lyon est passé devant les Russes à la 2e place du groupe H. Mais la célébration a duré l'instant d'une photo. Quelques minutes plus tard, des heurts ont éclaté entre des ultras et plusieurs joueurs. Une banderole stigmatisant le défenseur brésilien Marcelo ("Marcelo dégage") a déclenché la colère.

Le capitaine Depay a ainsi accouru pour arracher la banderole avant que la sécurité n'intervienne et ne sépare plusieurs joueurs lyonnais, dont Houssem Aouar et Anthony Lopes, et quelques supporters. "J'ai couru pour lui dire 'Détends-toi, et pose ce drapeau gênant pour tout le monde', a déclaré le Néerlandais. Ils nous ont craché dessus, sur des joueurs. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça".

C'est moi qui décide et non pas les supporters Jean-Michel Aulas Partager la citation





En fin de soirée, le président Jean-Michel Aulas a assuré vouloir prendre des sanctions. "Un club, ce sont les dirigeants, les joueurs, les supporters et il ne peut pas y avoir de distorsion. C'est moi qui décide et non pas les supporters", a déclaré le patron de l'Olympique lyonnais. "Memphis a été grand, il est le capitaine et il a pris ses responsabilités, a poursuivi 'JMA', qui a affirmé que "le supporter (qui tenait la banderole) serait sanctionné de manière très ferme".

"Je ne veux pas que les gens insultent les joueurs, a conclu l'homme de 70 ans. Ce n'est pas excusable. J'avais proposé aux groupes de supporters de les rencontrer car je veux régler ce problème. C'est idiot d'avoir ces soucis après un match magnifique. Nous allons trouver des solutions".

Les groupes de supporters ultras sont en litige avec Marcelo depuis le déplacement à Lisbonne en Ligue des Champions, le 24 octobre. Vendredi 6 décembre, après la victoire à Nîmes (4-0), les joueurs de l'OL ont refusé d'aller saluer les groupes de supporters qui s'en prenaient au défenseur brésilien.