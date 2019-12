publié le 07/12/2019 à 23:45

C'est une remarque qui n'a pas fait rire le PSG, ni le joueur intéressé. Ce vendredi 6 septembre lors de l'émission L'Équipe du soir diffusée sur la chaîne L'Équipe, Guy Roux s'est permis de moquer ouvertement l'absence du joueur du PSG Marquinhos lors de son match contre Montpellier ce samedi 7 septembre.

En effet, alors que le défenseur avait été autorisé par son club à rester à la capitale pour assister à l'accouchement de sa femme, l’ancien entraîneur d’Auxerre s'est insurgé : "Ce sont les hommes qui accouchent maintenant ?". Il a ainsi poursuivi en demandant s'"il n'y avait pas de médecin à Paris pour faire accoucher cette dame ?". Les propos du chroniqueur régulier de l'émission ont alors suscité l'hilarité générale des autres membres de l'émission.

Le chroniqueur Bertrand Latour a même ajouté : "Il va donner le sein maintenant Marquinhos". Des propos qui ont suscité la colère de centaines d'internautes. La séquence diffusée sur Twitter a en effet été visionnée plus d'un million de fois sur les réseaux sociaux.

Ça donne quoi 5 hommes sur un plateau qui commentent le choix de @marquinhos_m5 d’être auprès de sa femme à l’accouchement, après l’horreur qu’il a vécue de voir sa première fille naître sous assistance respiratoire et ne pas rentrer à la maison ? Ça.

🤢🤮 #TeamPSG #marquinhos pic.twitter.com/JDFn7JY3Dc — Footeuse (@Foooteuse) December 6, 2019

Un internaute s'indigne par exemple que l'on puisse "reprocher à un homme de privilégier la naissance d'un enfant plutôt que son métier". "Ça donne quoi 5 hommes sur un plateau qui commentent le choix de Marquinho d’être auprès de sa femme à l’accouchement, après l’horreur qu’il a vécue de voir sa première fille naître sous assistance respiratoire et ne pas rentrer à la maison ? Ça", a également tweeté la personne ayant diffusé la séquence.

Le PSG n'a pas manqué de réagir à ces déclarations et de faire part de sa "consternation". "C’est avec consternation que nous avons entendu les propos immatures et blessants tenus hier dans L’Équipe du soir. Venant de personnes qui nous donnent à longueur d’année des leçons sur les valeurs du sport et de la vie, nous nous étonnons de la médiocrité de ces propos", a tweeté le club parisien. Un tweet qui a été partagé par le joueur lui-même, après avoir partagé des photos de sa femme et de son nouveau-né.

L'Équipe du Soir a présenté ses excuses sur Twitter

Face à l'ire suscitée, L'Équipe du Soir a tweeté un message d'excuses assurant qu'"Olivier Ménard et ses chroniqueurs présentaient leurs plus sincères excuses suite aux propos déplacés tenus sur le forfait de Marquinhos pour le match du PSG ce soir". La chaîne l’Équipe " a également souhaité "à Marquinhos, sa femme et toute leur famille beaucoup de bonheur". L'animateur de l'émission a enfin présenté ses excuses de vive voix dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de l'émission.



Une absence de Marquinhos dont le PSG n'a qui plus est pas pâti puisque le club parisien a largement remporté son match face à Montpellier 3 buts à 1.