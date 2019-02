publié le 07/11/2018 à 08:33

L'ambiance est à la mobilisation générale. Quelques jours après un match nul particulièrement terne et inquiétant face à Bordeaux, l'OL doit absolument rebondir sur la scène européenne alors que les coéquipiers de Nabil Fekir reçoivent Hoffenheim, ce mercredi 7 novembre (21 heures).



Dans un match capital, qui pourrait voir les Lyonnais se rapprocher encore un peu plus de la qualification, le résultat mais surtout le jeu seront scrutés de près. Et Jean-Michel Aulas l'a bien fait comprendre dans les colonnes du Progrès. "Il faut tirer l'alarme pour éviter de jouer négativement comme contre les Bordelais et surtout ne pas altérer la confiance", a-t-il déclaré.

Malgré tout, le patron des Gones a souhaité afficher sa confiance. "C'est un match historique et il faut le gagner. Je dis aux joueurs 'à vous de jouer'. Je ne tiens pas un discours alarmiste. Les Memphis, Marcelo, Tousart, Ndombélé, ont les clés. C'est leur match", a-t-il lancé.

Tourner la page bordelaise

Il faut dire que les tauliers de l'effectif sont attendus au tournant après la pale copie rendue face aux Girondins samedi 3 novembre. "C'est une contre-performance en terme de résultat et surtout de contenu. Il n'y a quasiment pas de satisfaction. Il est difficile de trouver quelque chose qui peut me plaire. Certainement, c'est le plus mauvais match depuis très longtemps. Il n'y a rien eu ni avec le ballon, ni sans le ballon", avait réagi Bruno Génésio après la rencontre.



C'est pourquoi, devant leurs supporters, les Lyonnais se doivent de montrer un tout autre visage alors que des sifflets descendaient déjà des tribunes ce weekend. Capable du meilleur face à Manchester City comme du pire face à Bordeaux, l'OL doit se relancer et enfin trouver une stabilité, qui fait clairement défaut depuis le début de la saison.

Fekir, le retour du maestro

Et cela passera sûrement par une certaine continuité dans le jeu alors que l'entraîneur lyonnais a essayé pas moins de quatre système lors de la dernière rencontre de championnat.



Nabil Fekir pourrait permettre à Bruno Génésio de résoudre une partie de l'équation. Le numéro 18 a fait son retour sur le terrain après sa blessure face au Paris Saint-Germain. À court de rythme face aux Girondins, le meneur de jeu pourrait malgré tout être l'arme numéro 1 face à Hoffenheim.



Reste à savoir avec qui il sera associé. Le duo Memphis-Dembélé sera-t-il reconduit à la pointe de l'attaque ? Le milieu de terrain sera composé de deux ou trois joueurs ? Bertrand Traoré sera-t-il titularisé sur le côté droit ? Autant de questions qui demeurent à l'heure actuelle alors que le capitaine lyonnais devrait logiquement être aligné à son poste de prédilection, au cœur du jeu.

Les 8es de finale en ligne de mire

À l'aller face à Hoffenheim, le 23 octobre dernier, le club entre Rhône et Saône avait concédé un résultat nul dans les ultimes minutes du match. Un point précieux glané à l'extérieur du Groupama Stadium. Malgré tout, face à la physionomie du match, ce résultat s'apparentaient à une véritable déception alors que les Lyonnais tenaient encore les trois points à la 90e minute.



L'OL avait alors raté l'opportunité de prendre une belle option pour la qualification. Une victoire ce mercredi 7 novembre permettrait aux Gones de rêver encore un peu plus des 8es de finale. En cas de défaite du Shakhtar Donetsk sur le terrain des Anglais, les Rhodaniens laisseraient aussi les clubs allemand et ukrainien à six longueurs à deux journées de la fin... De quoi aborder celles-ci avec une certaine sérénité.