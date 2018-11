publié le 03/11/2018 à 16:15

Exemptés des 16es de finale de la Coupe de la Ligue cette semaine, Lyon et Bordeaux se retrouvent au Parc OL avec des dynamiques opposées. Depuis la claque reçue à Paris (5-0), les Lyonnais ont gagné leurs deux matches de championnat, contre Nîmes (2-0) et à Angers (1-2). Les Girondins restent de leur côté sur trois défaites toutes compétitions confondues, à Montpellier (2-0), Saint-Pétersbourg (2-1) et face à Nice (0-1).



En cas de succès, les hommes de Bruno Génésio, 4es avec 20 points, prendront provisoirement seuls la 3e place. Leur objectif est aussi de bien préparer la réception des Allemands d'Hoffenheim en Ligue des champions mercredi 7 novembre (21h). Une victoire permettrait d'effectuer un grand pas vers les 8es de finale. Pour Bordeaux, l'objectif est de prendre un peu de marge sur la zone de relégation ; Amiens, 18e, ne compte quer quatre points de moins que le 8e.