Hoffenheim-Lyon : pourquoi l'OL doit se méfier du "Petit Poucet" allemand

publié le 23/10/2018 à 15:32

La 3e journée (sur six) de la phase de poules de la Ligue des champions version 2018-2019 débute mardi 23 octobre avec huit rencontres. Côté Français, les regards seront tournés à 21h vers la Rhein-Neckar-Arena de Sinsheim, enceinte du TSG 1899 Hoffenheim. En moins de 30 ans, l'équipe d'un village de quelques 3.200 habitants s'est hissé de la 8e division allemande à la plus prestigieuse des compétitions de clubs.



Cette réussite, Hoffenheim, le "Petit Poucet" germanique, le doit en grande partie aux investissements d'un milliardaire aujourd'hui âgé de 78 ans, Dietmar Hopp. Ancien joueur du club, cet homme a amassé une fortune considérable grâce à sa société d'informatique SAP, qui commercialise de nos jours des logiciels professionnels d'analyse des matches pour entraîneurs, utilisés notamment par Joachim Löw avec la sélection allemande.

Demba Ba, Luiz Gustavo, Roberto Firmino...

Promu en 1re division allemande en 2008, le club atteint la saison dernière la 3e place de la Bundesliga derrière le Bayern Munich et Schalke 04, et devant le Borussia Dortmund. Il décroche ainsi sa première participation à la phase de poules de la Ligue des champions. Lors de la 1re journée, il a tenu tête au Shakthar Donetsk en Ukraine (2-2), avant de ne céder qu'en toute fin de match face à Manchester City (1-2).

S'il ne possède aucune star de renommée mondiale dans son effectif, le TSG 1899 a eu dans ses rangs plusieurs joueurs, alors considérés comme de jeunes talents, bien connu des amateurs de football : Demba Ba (ex Chelsea), Luiz Gustavo (Marseille), Roberto Firmino (Liverpool). Sur le banc aussi, de la jeunesse : en 2016, Dietmar Hopp a choisi de nommer un coach de 28 ans, Julian Nagelsmann, toujours en place.

Inconstance lyonnaise

Cette saison, Hoffenheim semble un peu moins en réussite avec une 8e place en championnat et déjà quatre défaites en huit matches. Mais Lyon ne marche pas sure l'eau non plus (trois défaites en 10 journées). Inconstant, parfois fragile, l'OL est aussi capable du meilleur comme cette soirée de Ligue des champions à Manchester City du 19 septembre (victoire 2-1).



Après cet exploit grâce à des buts signés Maxwel Cornet et Nabil Fekir, forfaits pour ce déplacement en Allemagne, l'OL avait sauvé les meubles face au Shakthar Dontesk à huis clos (2-2). Une victoire en Allemagne lui permettrait d'effectuer un pas important vers les 8es de finale. "Ce sera une option supplémentaire sur la qualification, mais rien ne sera acquis non plus", tempère l'entraîneur Bruno Génésio.

Quand les Allemands sont favoris, en général ils gagnent Jean-Michel Aulas, président de Lyon Partager la citation





La mesure du coach lyonnais contraste avec l'assurance de son homologue d'Hoffenheim. "Ce match, je le sens bien", à lâché Julien Nagelsmann. Message bien enregistré par le président Jean-Michel Aulas. "J'ai entendu le jeune et talentueux entraîneur de cette équipe dire toute sa confiance, donc on sera d'autant plus évidemment attentionné pour essayer de créer un exploit puisque quand les Allemands sont favoris, en général ils gagnent".