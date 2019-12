Lyon : Barça, Juve, Bayern, Valence... Quel adversaire en 8es de finale ?

publié le 11/12/2019 à 12:45

"Notre premier objectif est atteint. Maintenant, on verra quel sort nous réserve le tirage. Pour cette compétition, ça va devenir plus facile car on aura tout à gagner". Sitôt la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions acquise à l'arrachée grâce à un nul face à Leipzig (2-2) et à une défaite du Zénith Saint-Pétersbourg à Lisbonne (3-0), Rudi Garcia s'est voulu optimiste.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a raison : dans cinq cas sur six, ses joueurs n'auront rien à perdre en février et mars prochain. Hormis les espagnols de Valence, qui ont tout de même sorti l'Ajax Amsterdam et terminé en tête du groupe H devant Chelsea, tous les autres adversaires potentiels des Gones au tour prochain sont des mastodontes du football européen.

Bayern Munich, Manchester City, Juventus Turin, Liverpool ou FC Barcelone : voici ce qui attend peut-être le club de Jean-Michel Aulas, 2e de son groupe G derrière Leipzig, lors du tirage au sort du lundi 16 décembre (12h). Au programme dans ce cas, deux affiches de gala, la première au Groupama Stadium, la seconde à l'extérieur. Lyon ne peut en revanche pas hériter du PSG (même pays) ni de Leipzig (même groupe) lors de ce tour.

Le Barça l'an passé

L'an passé, l'OL était tombé sur le Barça. Les hommes de Bruno Génésio avaient tenu le choc à l'aller sur leur pelouse (0-0) avant d'exploser en fin de match au retour au Camp Nou (5-1). Lyon n'a plus dépassé les 8es de finale de la Ligue des champions depuis la saison 2009-2010 et une demi-finale face au Bayern Munich (défaite 1-0 en Allemagne, 0-3 à Gerland).