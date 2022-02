Ligue Europa : Porto pour Lyon en 8es, Braga pour Monaco

Lucas Paqueta et Anthony Lopes avec Lyon le 4 novembre 2021

Pas de FC Barcelone pour Lyon ni Monaco en 8es de finale de Ligue Europa, mais tout de même du costaud pour l'OL avec le FC Porto, l'ASM étant plus épargné avec un autre club portugais, le SC Braga. Exemptés de 16es de finale en tant que vainqueur de groupe lors de la phase de poules, les deux clubs de Ligue 1 se déplaceront le jeudi 10 mars et recevront le jeudi 17 mars.

Initialement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions, Porto a terminé 3e de son groupe derrière Liverpool et l'Atlético de Madrid. Reversé en Ligue Europa, les hommes de l'entraîneur Sergio Conceiçao et du capitaine Pepe viennent d'écarter la Lazio Rome en barrages (4-3 sur l'ensemble des deux matches). Lyon et Porto s'étaient affrontés en quarts de finale de la Ligue des champions 2003-2004, avec à la clef une élimination de l'OL (2-0 au Portugal, 2-2 à Gerland).

Braga a de son côté terminé 2e de son groupe de Ligue Europa derrière l'Étoile rouge de Belgrade. L'équipe dirigée par Carlos Carvalhal a disposé en barrages de Moldaves du Sheriff Tiraspol. Monaco et Braga ne se sont encore jamais rencontrés en coupe d'Europe.

Ligue Europa : les affiches des 8es

Atalanta Bergame (ITA) - Leverkusen (GER)

FC Barcelone (ESP) - Galatasaray (TUR)

Betis Séville (ESP) - Francfort (GER)

Sporting Braga (POR) - Monaco (FRA)

Leipzig (GER) - Spartak Moscou (RUS)

FC Porto (POR) - Lyon (FRA)

Glasgow Rangers (SCO) - Etoile rouge de Belgrade (SRB)

Séville FC (ESP) - West Ham (ENG)