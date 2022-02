OM-Qarabag : grand moment de fair-play, un but de la main des Azéris annulé à leur demande

Un but qui a dû rappeler de (très) mauvais souvenirs aux supporters marseillais. En déplacement à Bakou ce jeudi 24 février, dans le cadre du seizième de finale retour de la Ligue Europa Conférence, Marseille s'est qualifié assez facilement contre le Qarabag, en gagnant 0-3.

Mais le match aurait pu basculer d'une drôle de façon. À la 34ème minute, sur un centre venu de la gauche, l'attaquant Ibrahima Wadji marque de la main, d'un geste de volleyeur. Problème : l'arbitre n'a rien vu, provoquant la colère des joueurs marseillais.

En Ligue Europa Conférence, la Var n'étant pas présente, l'arbitre a validé le but. Mais après de longues protestations, il a finalement été refusé. La raison ? L'entraineur de Qarabag a avoué à l'arbitre que son joueur avait marqué de la main. "J'ai appelé le joueur, je lui ai demandé s'il avait marqué avec la main et il m'a dit oui. Je n'ai pas hésité et j'ai dit qu'on n'acceptait pas ce but. Je le referai si ça arrive encore et j'espère que les supporters ne seront pas déçus. Mais je pense que j'ai pris la bonne décision", a expliqué Gurban Gurbanov.

Un geste salué par l'entraineur marseillais, Jorge Sampaoli : "le coach adverse a montré son niveau d'humanité et de fair-play. Il a été honnête, c'est le geste de quelqu'un de grande valeur. C'est un cas très rare et si ça m'était arrivé, je crois que je n'aurais pas accepté le changement de décision de l'arbitre. C'est une leçon", a-t-il déclaré après le match.