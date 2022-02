Ligue 1 : Antonetti suspendu sept matches ferme après son coup de sang contre Lille

Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Metz, a écopé d'une lourde sanction de 7 matches de suspension après son altercation avec des dirigeants lillois vendredi en Ligue 1, a annoncé ce mercredi la Ligue de football professionnel. La commission de discipline de la LFP, réunie mercredi, a également ajouté trois matches de suspension avec sursis pour le technicien, qui manquera plusieurs rencontres cruciales pour le maintien et ne reviendra sur le banc de touche que pour les six derniers matches de la saison de Championnat, à partir du 20 avril.

Impliqués, les dirigeants lillois Olivier Létang et Sylvain Armand ont eux aussi été sanctionnés. Le premier est suspendu deux matches "de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles" par révocation du sursis. Le second écope d'une suspension de quatre matches, dont deux par révocation du sursis.

Pour rappel, Frédéric Antonetti a été exclu vendredi avant la fin du match de L1 contre Lille (1-1), après une altercation très vive avec le coordinateur sportif nordiste Sylvain Armand sur le bord du terrain, à qui il reprochait d'être venu près de sa zone technique pour se plaindre auprès du quatrième arbitre. "Quand on m'agresse je réponds. Je ne me laisse pas faire sur un terrain", avait-il expliqué à chaud, avant de reconnaître le lendemain qu'il avait été "un peu trop loin".

C'est déjà le troisième carton rouge reçu par l'entraîneur messin cette saison. Il avait notamment été sanctionné de deux matches de suspension dont un avec sursis après avoir pris à partie l'arbitre lors de Paris SG-Metz (2-1) en septembre. Ce match avec sursis était déjà tombé en janvier en raison de son attitude lors de l'après-match de Lyon-Metz.