Ligue des Nations : qui diffuse France-Espagne et Italie-Belgique ?

La France sera-t-elle la deuxième lauréate de la Ligue des Nations, cette compétition lancée par l'UEFA en septembre 2018 pour remplacer des matches amicaux par des affiches entre équipes de niveaux comparables ? Et les Bleus seront-ils les premiers à avoir remporté au moins une fois la Coupe du monde, l'Euro et ce nouveau trophée ?

Les hommes de Didier Deschamps ont rendez-vous avec les Espagnols, dimanche 10 octobre (20h45) après leur succès renversant sur les Belges (3-2) en demie - la Roja avait dominé l'Italie (2-1) la veille. Cette deuxième finale après le Portugal - Pays-Bas de juin 2019 à Porto (1-0) se jouera au stade Giuseppe Meazza de Milan.

Elle sera diffusée à la télévision par M6, qui prendra l'antenne dix minutes avant le coup d'envoi. C'est aussi M6, et non sa petite sœur W9, qui proposera le match pour la 3e place Italie - Belgique dans l'après-midi (15h), avec là encore prise d'antenne dix minutes plus tôt.

RTL et RTL.fr également mobilisés

Vous pourrez aussi suivre la finale France - Espagne en intégralité sur RTL, dès 20h, avec Éric Silvestro, Giovanni Castaldi et les commentaires de Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau en direct de San Siro. RTL.fr vous proposera un direct commenté à partir de 19h.