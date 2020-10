Ligue des Nations : "Les Portugais seront difficile à battre", prévient Pirès

publié le 11/10/2020 à 11:31

C'est le type de match qui fait saliver les amateurs de football. France-Portugal est un grand classique de la scène européenne et une nouvelle confrontation a lieu ce dimanche 11 octobre (20h45), au stade de France, dans le cadre de la Ligue des Nations. La dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, en 2016, le Portugal remportait le premier titre de son histoire, à l'issue de la finale de l'Euro 2016, malheureuse pour les Bleus.

À quelques heures du coup d'envoi, notre consultant Robert Pirès estime que "cette confrontation face au Portugal sera intéressante sur beaucoup de points et il faudra la prendre au sérieux car les Portugais seront difficile à battre". Alors que la pelouse du Stade de France sera foulée par plusieurs grands noms de la planète football, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé en tête, Robert Pirès souligne que "c'est souvent le charme des France-Portugal" et que "si on revient dans les années 2000, c'était la même chose".

Si le Portugal comptera évidemment sur Cristiano Ronaldo, il peut également se reposer sur de solides individualités et un collectif à toute épreuve : "D'autres joueurs sont capables de faire la différence comme João Félix, Danilo Pereira qui vient de signer au Paris Saint-Germain ou Bruno Fernandes, qui régale les supporters de Manchester United", rappelle l'ex-international.