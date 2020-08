L'ancien gardien de but du Real Madrid, Iker Casillas, prend sa retraite

publié le 04/08/2020 à 20:16

Une page se tourne pour le football espagnol. Iker Casillas, ancien capitaine de la sélection espagnole et du Real Madrid, a annoncé ce mardi 4 août qu'il prenait sa retraite à l'âge de 39 ans.

Le gardien de but quitte le monde du ballon rond avec un palmarès bien fourni : cinq titres de champions d'Espagne et trois Ligue des Champions remportés avec le Réal Madrid, deux championnats d'Europe et une Coupe du Monde (en 2010) avec son équipe nationale. Il termine sur un titre de champion du Portugal avec son dernier club, le FC Porto, sans avoir disputé la moindre rencontre cette saison.

En mai 2019, le portier est victime d'un malaise cardiaque à l'entraînement, l'écartant définitivement des terrains. C'est donc une annonce qui intervient sans surprise. Sur les réseaux sociaux, Iker Casillas a indiqué qu'il s'agissait "à la fois de l'un des jours les plus importants et les plus difficiles de sa vie sportive."