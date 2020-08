Ligue 1 : "On veut un assouplissement" des règles sanitaires, demande la LFP

publié le 24/08/2020 à 11:54

La Ligue 1 a repris depuis le vendredi 21 août. Le premier match a opposé Bordeaux à Nantes. C'est l'Olympique de Marseille qui devait inaugurer le championnat mais après que quatre cas de Covid ont été détectés dans le club, le match a été reporté.

"On évolue dans un contexte sanitaire qui n'est pas favorable", rappelle Didier Quillot, directeur de la Ligue de Football Professionnel (LFP), "nous avons établi un protocole sanitaire d'accueil du public qui respecte strictement tout ce qui est distanciation sociale, port du masque obligatoire, mesures d'hygiène collectives et individuelles, ce qui permet d'accueillir des spectateurs dans un stade".

Didier Quillot souhaite aujourd'hui voir ces restrictions évoluer : "On veut un assouplissement. [...] Nos clubs travaillent, nos clubs respectent le protocole sanitaire qui a été établi et je demande aux pouvoirs publics et aux préfets de savoir donner des dérogations. [...] Nous souhaitons pouvoir accueillir plus de 5.000 personnes".

Il conclut en expliquant qu'il souhaite adopter un format se rapprochant de celui du Final 8 à Lisbonne. Ce changement irait dans le sens du championnat français, "sinon, s'il y a des reports de match, c'est notre calendrier, qui est très contraint et très congestionné avec l'Euro 2020 qui va démarrer dès début juin, qui est en difficulté. Notre objectif absolu est de jouer les 380 matches de Ligue 1, les 380 matches de Ligue 2".