publié le 23/08/2020 à 22:21

Ce dimanche 23 août 2020 peut entrer dans la légende du sport français. Le club de la capitale a l’opportunité de graver en lettres majuscules, son nom sur le trophée de club le plus prestigieux de la planète.

Après avoir renversé, dans le temps additionnel, l'Atalanta Bergame en quart (2-1) puis éliminé sans difficulté le RB Leipzig en demi (3-0), le Paris Saint-Germain accède, enfin, à la finale de la Ligue des champions. Le club va donc disputer la première finale de C1 de son histoire, mais le plus dur reste à faire face à un Bayern Munich très dynamique et vainqueur face au FC Barcelone en quart de finale (8-2), et qui a privé l'Olympique Lyonnais d'une confrontation avec le PSG en les éliminant en demi-finale (3-0).



Le Bayern-Munich a pris l'avantage grâce à son attaquant français. Le Français Kingsley Coman, formé au PSG, a crucifié son ancienne équipe, peu avant l'heure de jeu.