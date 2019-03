publié le 14/03/2019 à 18:13

Plus de Français ni d'Allemand mais quatre Anglais, un Espagnol, un Italien, un Hollandais et un Portugais. Voici la composition par nationalités des huit clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions 2018-2019, 64e du nom (anciennement Coupe d'Europe des clubs champions).



L'Angleterre déboule donc en force avec Liverpool, les deux Manchester City et United et Tottenham. Avec eux, deux géants du continent, le FC Barcelone de Lionel Messi et la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, et deux autres anciens vainqueurs en retrait ces dernières années, l'Ajax Amsterdam et le FC Porto.

À partir de ce stade de la compétition, le tirage au sort est intégral, c'est à dire que deux clubs d'un même pays peuvent se rencontrer et qu'il n'y a pas de tête de série. Les affiches des quarts seront connues vendredi 15 mars à partir de 12h heure française. La cérémonie se déroule à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA.

Tottenham et Manchester City ne l'ont jamais gagnée

Les matches aller se dérouleront les mardi 9 et mercredi 10 avril, les matches retour une semaine plus tard. Les demi-finales aller sont prévues les 30 avril et 1er mai, avec des matches retour les 7 et 8 mai. La finale doit se jouer le samedi 1er juin au stade Metropolitano de Madrid, celui de l'Atlético.



Triople tenant du titre et vainqueur de quatre des cinq dernières éditions, le Real Madrid est tombé face à l'Ajax, vainqueur en 1971, 1972, 1973 et 1995. Le Barça l'a emporté en 1992, 2006, 2009, 2011 et 215, Porto en 1987 et 2004, Manchester United en 1968, 1999 et 2008, Liverpool en 1977, 1978, 1981, 1984 et 2005. Tottenham et Manchester City n'ont jamais atteint la finale.