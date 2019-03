Dijon-PSG : horaire, compos probables... Tout ce qu'il faut savoir

publié le 12/03/2019 à 15:22

L'heure est venue de reprendre la compétition, de tenter de repartir de l'avant, de passer à autre chose, quand bien même l'échec ne sera jamais effacé. Six jours après sa sortie de route en 8e de finale de Ligue des champions, la troisième de suite, la deuxième surréaliste à deux ans d'intervalle, le PSG retrouve terrain et caméras, à l'occasion d'un déplacement à Dijon, mardi 12 mars.



Le coup d'envoi de ce match en retard de la 18e journée de Ligue 1 sera donné à 19h, pour ne pas faire d'ombre aux deux rencontres de Ligue des champions programmées à 21h, Juventus Turin-Atlético de Madrid (2-0 pour les Espagnols à l'aller) et Manchester City-Schalke 04 (3-2 pour les Anglais).

Dans quel état d'esprit les Parisiens abordent-ils ce retour dans la lumière ? "Le meilleur remède est de jouer encore", a assuré l'entraîneur Tuchel en conférence de presse. Pour l'Allemand, l'élimination face à Manchester United "était un accident parce qu'il n'y a pas d'explication".

2-1 à Lorient après la "remontada"

Il y a deux ans, quatre jours après la "remontada" de Barcelone, Paris avait repris le fil de son histoire en s'imposant dans la difficulté à Lorient, alors dernier de Ligue 1 (le PSG était 2e). Cette fois, c'est un match chez le 18e qui est au programme de l'actuel leader (14 points d'avance sur Lille). Dijon, qui reste sur un nul (1-1) face à Reims (5e), n'a plus gagné en championnat depuis le 26 janvier, contre Monaco (2-0).



Les hommes de Kombouaré et de Tuchel viennent de se croiser au Parc des Princes, le 26 février, en quarts de finale de Coupe de France. Résultat : victoire des Parisiens 3-0, avec un doublé de Di Maria et sans Mbappé. Ce dernier devrait être aligné en Bourgogne, où Neymar, Cavani et Draxler seront absents sur blessure et Dani Alves suspendu.

Dijon-PSG : les compos probables

Dijon : Allain - Chafik, Yambéré, Lautoa, Aguerd - R. Amalfitano, Balmont, Abeid - Sammaritano, Tavares (cap), Sliti



PSG : Areola - Meunier, Kehrer, Thiago Silva (cap.), Bernat (ou Kurzaxa) - N'Kunku, Verratti, Marquinhos, Diaby - Di Maria, Mbappé