Ligue des champions : quand a lieu le tirage au sort des 8es de finale ?

publié le 11/12/2019 à 17:15

Le plateau est quasiment complet. Avant les huit derniers matches de la phase de poules de cette édition 2019-2020, 14 des 16 qualifiés pour les 8es de finale sont connus. Le PSG, le Bayern Munich, Manchester City, la Juventus Turin, Liverpool, le FC Barcelone, Leipzig et Valence sont certains de terminer 1er et d'obtenir le statut de tête de série lors du tirage au sort.

Celui-ci doit avoir lieu lundi 16 décembre à partir de 12 heures à Nyon, en Suisse, au siège de l'Uefa. Les six 2es de groupe connus sont le Real Madrid, Tottenham, Naples, le Borussia Dortmund, Lyon et Chelsea. Dans le groupe C, le Shakhtar Donetsk est en ballottage avec le Dinamo Zagreb et l'Atalanta Bergame. Dans le D, l'Atlético de Madrid est à la lutte avec le Bayer Leverkusen.

Ce tirage au sort ne sera pas intégral puisqu'il comporte deux critères majeurs. 1, deux formations d'un même pays ne peuvent se rencontrer à ce stade de compétition. 2, idem pour deux équipes issues d'un même groupe en phase de poules. Le PSG ne peut donc hériter ni de Lyon ni du Real Madrid ; l'OL ne retrouvera pas non plus Leipzig.



Les 8es de finale aller se joueront sur la deuxième quinzaine de février, les mardi 18, mercredi 19, mardi 25 et mercredi 26. Les matches retour sont prévus en mars, les mardi 10, mercredi 11, mardi 17 et mercredi 18. Les têtes de série recevront au retour.