Andrew Robertson entre Julkian Draxler et Kylian Mbappé le 18 septembre 2018 à Liverpool

publié le 26/11/2018 à 15:39

Le suspense est total ou presque : après quatre journées sur six dans cette phase de poules 2018 de la Ligue des champions, deux équipes seulement sont fixées sur leur sort. Le FC Barcelone disputera les 8es de finale tandis que Monaco ne peut plus prétendre qu'à un repêchage en Europa League.



Les hommes de Thierry Henry, qui vient de décrocher son premier succès en Ligue 1 en tant que coach, devront toutefois réaliser un immense exploit pour terminer 3e du groupe A devant Bruges. Ils doivent en effet prendre quatre points contre l'Atlético de Madrid en Espagne, mercredi 28 novembre (18h55) et le Borussia Dortmund le mardi 11 décembre (21h) tout en espérant deux défaites des Belges.

Côté Français, c'est Lyon qui ouvre le bal de la 5e journée, mardi 27 novembre (21h). 2e du groupe F, l'OL reçoit Manchester City. Si la situation comptable paraît avantageuse à deux matches de la fin, la qualification pour les 8es pourrait filer sous le nez des joueurs de Bruno Génésio. Si un nouvel exploit face aux Citizens de Pep Guardiola sera suffisant en cas de défaite d'Hoffenheim devant le Shakhtar Dontesk, il y a aussi la perspective d'un dernier match couperet en Ukraine sans être sûr de passer, même en cas de succès.

Pour le PSG, la situation est claire : un revers au Parc des Princes contre Liverpool mercredi 28 novembre (21h) cumulé à un succès de Naples contre l'Étoile rouge Belgrade sifflera la fin de la partie. Dans ce groupe C où tout est encore possible, l'équipe de Thomas Tuchel terminera son parcours en Serbie, tandis que Liverpool recevra Naples. Frissons garantis.

Ligue des champions : le programme de la 5e journée

Ligue des champions 2018-2019 : les classements avant la 5e journée Crédit : Valentina BRESCHI / AFP





Mardi 27 novembre 2018 :



Groupe E :

18h55 : AEK Athènes - Ajax Amsterdam

21h00 : Bayern Munich - Benfica



Groupe F :

21h00 : Hoffenheim - Shakhtar Donetsk

21h00 : Lyon - Manchester City



Groupe G :

18h55 : CSKA Moscou - Viktoria Plzen

21h00 : AS Rome - Real Madrid



Groupe H :

21h00 : Manchester United - Young Boys Berne

21h00 : Juventus Turin - Valence



Mercredi 28 novembre 2018 :



Groupe A :

18h55 : Atlético de Madrid - AS Monaco

21h00 : Borussia Dortmund - Club Bruges



Groupe B :

21h00 : PSV Eindhoven - FC Barcelone

21h00 : Tottenham - Inter Milan



Groupe C :

21h00 : PSG - Liverpool

21h00 : Naples - Étoile rouge de Belgrade



Groupe D :

18h55 : Lokomotiv Moscou - Galatasaray

21h00 : Porto - Schalke 04