Ligue des champions : PSG-Leipzig, Atlético-Liverpool... Les affiches de la 3e journée

Conserver la tête du groupe A devant Bruges et Manchester City tout en écartant sans doute définitivement le RB Leipzig de la course à la qualification pour les 8es de finale. Trois semaines après son succès référence sur le club anglais (2-0), cinq après son départ poussif chez les Belges (1-1), le PSG retrouve le Parc des Princes face à l'actuel 8e du championnat d'Allemagne, mardi 19 octobre (21h), pour la troisième journée de la phase de poules de Ligue des champions.

Même sans Neymar, Di Maria ou Icardi, le club de la capitale semble armé pour prendre 3 nouveaux points et porter son total à 7, alors que les surprenants Brugeois (4 pts) reçoivent les Mancuniens (3 pts). Leipzig s'est incliné 6-3 chez les Citizens avant d'être renversé à domicile (1-2) par Bruges. Messi, Mbappé, Verratti, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi ou encore Donnarumma seront alignés sauf pépin de dernière minute.

Les principales affiches de cette première soirée concernent une nouvelle fois le groupe B, avec Atlético de Madrid (4 pts) - Liverpool (6 pts) et FC Porto (1 pt) - AC Milan (0 pt). Dans le C, le choc oppose l'Ajax Amsterdam au Borussia Dortmund, les deux équipes qui comptent 6 points - 0 pour Besiktas et le Sporting Portugal.

Lille reçoit le Séville FC

Dans le groupe D, le Real Madrid (3 pts) est attendu au rebond chez le Shakhtar Donetsk (1 pt) après sa défait improbable à domicile face au Sheriff Tiraspol ; le club moldave espère poursuivre son incroyable parcours (6 pts) sur la pelouse de l'Inter Milan (1 pt).

Mercredi 20 octobre, les regards seront tournés côté Français vers Lille (1 pt en deux matches), qui reçoit le Séville FC (2 pts) ; dans ce même groupe G, le leader Salzburg (4 pts) accueille Wolfsburg (2 pts).

Premier(s) point(s) pour le Barça ?

Dans le groupe E, le FC Barcelone vise ses premiers points après deux gifles 3-0 face au Bayern Munich (6 pts) à domicile et à Benfica (4 pts). Dans la foulée d'un succès 3-1 en Liga contre Valence, la réception du Dynamo Kiev (1 pt) semble idéale.

Le F est pour l'instant dominé par l'Atalanta Bergame (4 pts), qui se rend à Manchester United (3 pts) ; les Young Boys Berne (3 pts) accueillent Villareal (1 pt). Enfin, dans le H, la Juve (6 pts) vise le sans faute chez le Zénith Saint-Pétersbourg (3 pts) ; le champion en titre Chelsea (3 pts) reçoit Malmö (0 pt).

Ligue des champions : le programme de la 3e journée

Mardi 19 octobre :



Groupe A :

18h45 : Club Bruges - Manchester City

21h00 : PSG - RB Leipzig



Groupe B :

21h00 : FC Porto - AC Milan

21h00 : Atlético de Madrid - Liverpool



Groupe C :

18h45 : Besiktas - Sporting Portugal

21h00 : Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund



Groupe D :

21h00 : Inter Milan - Sheriff Tiraspol

21h00 : Shakhtar Donetsk - Real Madrid



Mercredi 20 octobre :



Groupe E :

18h45 : FC Barcelone - Dynamo Kiev

21h00 - Benfica - Bayern Munich



Groupe F :

21h00 : Young Boys Berne - Villareal

21h00 : Manchester United - Atalanta Bergame



Groupe G :

18h45 : RB Salzbourg - Wolfsburg

21h00 : Lille - Séville FC



Groupe H :

21h00 : Zénith Saint-Pétersbourg - Juventus Turin

21h00 : Chelsea - Malmö