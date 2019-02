et Nicolas Georgereau

Pour la troisième année de suite, le Paris Saint-Germain sera-t-il éliminé dès les 8es de finale de la Ligue des champions, son rêve inatteignable, son obsession contrariée ? À la veille de la manche aller sur la pelouse de Manchester United, mardi 12 février (21h), ce n'est plus un mais deux des trois attaquants star de l'équipe de Tuchel qui sont sur le carreau. Du trio Neymar-Cavani-Mbappé, seul le Français sera présent à Old Trafford.



En face se présentera une équipe mancunienne transfigurée depuis la mise à l'écart de Mourinho et la reprise en mains par Solskjaer. Dans le sillage d'un Pogba étincelant, les Red Devils viennent d'enchaîner 11 matches sans défaite (10 succès, 1 nul). Pourtant, la plupart de leurs supporters rencontrés au pied d'Old Trafford ne crient pas victoire d'avance.

C'est le cas de John, pour qui les Parisiens "vont marquer, c'est certain". Pour lui, "il reste de supers joueurs" dans l'effectif du PSG, qui "savent évoluer ensemble". Outre Mbappé, Paris peut toujours compter sur Di Maria, Draxler, Buffon, Thiago Silva, Verratti, Kimpembe ou Marquinhos.

Je pense que ce sera un match nul Willy, supporter de Manchester United





Même son de cloche du côté de Will, venu d'Indonésie et qui assistera à la première manche de ce 8e de finale. "Je pense que ce sera un match nul. Le PSG sans Neymar et Cavani, ça reste une très bonne équipe, la meilleure en France". Le match retour est prévu le mercredi 6 mars au Parc des Princes.