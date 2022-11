Ligue des champions : les pires et les meilleurs tirages pour le PSG en 8es

Même les plus susceptibles des supporters parisiens en conviennent : le PSG a nul égal pour se retrouver au cœur de scénarios inimaginables, et rarement dans son histoire à son avantage. Après les épisodes Demba Ba (Chelsea, 2015), Serge Aurier (avant Manchester City (2016), la "remontada" du Barça (2017), ou les cauchemars contre Manchester United (2019) et le Real Madrid (2022), la perte de la 1re place du groupe H au profit de Benfica restera dans les annales.

En dépit de son succès à Turin face à la Juve (1-2), les hommes de Christophe Galtier ont donc été devancés par le club lisboète au critère du nombre de buts marqués à l'extérieur (neuf contre six), le septième du règlement de l'UEFA... La faute à un sixième but inscrit dans le temps additionnel par Joao Mario à Haïfa, mais aussi (surtout ?) aux sept concédés dans cette phase de poules par les Parisiens.

Résultat, Paris n'est pas tête de série pour le tirage au sort des 8es de finale, lundi 7 novembre (12h), comme l'an passé (2e de son groupe derrière Manchester City). Il s'expose à un 1er de groupe, et donc à du très lourd dès le début de la phase à élimination directe, en février et mars prochain. Voici notre classement du pire au meilleur adversaire, de cinq à une étoile.

***** Manchester City

Parmi les sept adversaires possibles - Benfica est écarté à ce stade de la compétition car étant issu du même groupe, de même que deux clubs d'un même pays ne peuvent s'affronter avant les quarts, trois émergent clairement dans la catégorie mastodontes à éviter : le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester City, soit les trois derniers bourreaux des Parisiens sur la scène européenne.

Si seuls les Bavarois ont réalisé un carton plein en phase de poules (dans un groupe avec l'Inter, le Barça et Viktoria Plzen), les Citizens de Pep Guardiola et du "monstre" Erling Haaland sont sur le papier les adversaires à éviter à tout prix. Avec son équipe type, le champion d'Angleterre semble à ce jour injouable, beaucoup plus fort que le PSG dans tous les domaines, à commencer par le collectif.

**** Real Madrid, Bayern Munich

Un tout petit cran derrière, le Real (13 points sur 18) et le Bayern (18, donc) ont évidemment de quoi terrifier les Parisiens, de par leur effectif, leur forme du moment, leur culture de la gagne ou encore leur palmarès. Avec son Ballon d'Or Karim Benzema dans le coup physiquement, les Madrilènes semblent insubmersibles. Sans Robert Lewandowski, les Munichois montent en régime.

*** Chelsea, Naples

Le reste du plateau semble plus abordable pour Paris, même s'il faudra bien sûr se méfier. Si les Anglais de Chelsea, où Graham Potter a succédé à Thomas Tuchel, éprouvent régulièrement des difficultés cette saison tant en championnat (6es) qu'en Ligue des champions (défaite à Zagreb, nul contre Salzbourg), ils possèdent de l'expérience et un effectif de qualité.

De son côté, le Napoli de Luciano Spalletti affole les compteurs depuis le début de saison : en tête et invaincu en Serie A (30 buts inscrits en 12 matches), 1er devant Liverpool à la différence de buts en C1 avec cinq matches remportés et 20 buts marqués. Les Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Giacomo Raspadori, Tanguy Ndombele et autre Frank Zambo Anguissa sont à prendre très au sérieux.

** FC Porto

À coup sûr, Christophe Galtier ne verrait pas d'un mauvais œil un nouvel affrontement avec un club portugais, en l'occurrence le FC Porto. Si les déplacements à l'Estadio di Dragao ne sont pas plus une partie de plaisir qu'à l'Estadio da Luz, l'équipe de Sergio Conceiçao affiche le deuxième plus mauvais total de points pour un 1er, 12. Elle a concédé deux défaites d'entrée chez l'Atlético (2-1) et à domicile contre Bruges (0-4).

* Tottenham

Le moins bon 1er de groupe, de nombreux Français l'ont vu à l'œuvre face à l'OM : Tottenham (11 points, trois victoires, deux nuls, une défaite, huit buts marqués, six encaissés). Jeu minimaliste, victoires à l'arrachée : les Spurs de Antonio Conte n'ont impressionné personne, malgré les Harry Kane, Richarlison, Heug-min Son, Ivan Perisic ou Lucas Moura. C'est même Hugo Lloris qui a été souvent le plus mis en valeur.

