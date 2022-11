PSG : Real, City, Bayern... Quel adversaire en 8es de finale de Ligue des champions ?

Le Paris Saint-Germain attend de connaître l'identité de son futur adversaire en Ligue des champions. Les Parisiens auront la réponse à cette question lundi 7 novembre (12h) lors du tirage au sort des 8es de finale qui aura lieu à Nyon (Suisse). Après le large succès de Benfica mercredi face au Maccaïbi Haïfa (6-1), le PSG a terminé 2e de son groupe derrière les Portugais en dépit de sa victoire face à la Juve à Turin.

Avec cette place de dauphin, Paris devra donc se frotter à une formation 1re de sa poule. Mais Kylian Mbappé et ses partenaires sont assurés de ne pas retrouver Benfica à ce stade la compétition. Le règlement l'UEFA interdit les confrontations entre deux équipes issues du même groupe ou du même pays avant les quarts de finale. Principale conséquence de cette 2e place, les Parisiens pourraient tomber sur un cador européen dès le début de la phase finale.

Trois grands clubs européens se dégagent dans cette liste des potentiels adversaires du PSG : Bayern Munich, Manchester City et Real Madrid. Ces équipes ont d'ailleurs mis fin aux trois dernières épopées parisiennes en Coupe d'Europe. Outre Manchester City, l'actuel leader de Ligue 1 pourrait affronter deux autres clubs anglais : Chelsea et Tottenham. Paris peut aussi croiser la route de Naples et de Porto.

Professeur de mathématiques appliquées à l'École des Ponts ParisTech, Julien Guyon a estimé, grâce à des probabilités, que le PSG avait 19,46% (plus haut total) de "chances" de tomber sur le Bayern Munich, bourreau des Parisiens lors de la finale de la Ligue des champions en 2020. Le club de la capitale aurait peu de "chances" de tomber sur le Real Madrid (10,98%) ou sur Porto (10,79%).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info