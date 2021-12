Ligue des champions : le PSG va éliminer le Real Madrid en 8es, annonce Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 18 décembre, sa grosse cote porte "évidemment sur le tirage, enfin les tirages au sort de la Ligue des champions, vu que l’UEFA s’est foirée complètement. La dernière fois qu’on s’était autant mélangés les boules, c’était lors d’une soirée de DSK..."

"Bref, le PSG avait tiré Manchester United, qui l’avait éliminé en 2019, et au finalil se retrouve avec le Real Madrid, qui l’avait éliminé en 2018. Et ma grosse cote, c’est que le PSG va se qualifier face au Real", club contre lequel il n'a pourtant gagné qu’un seul match sur six depuis l’arrivée du Qatar à Paris en juillet 2011. Mais "bonne nouvelle pour Paris si le coach actuel reste en place, Mauricio Pochettino, il n'a perdu aucun match sur six face à des clubs espagnols en Ligue des champions".

"A contrario, son homologue sur le banc madrilène, Carlo Ancelotti, ex-entraineur du PSG, n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs de Champions League contre un club français, poursuit le chroniqueur. Et je vous rajoute une petite statistique pour la route : Kylian Mbappé a marqué lors de ses trois derniers matchs face à des clubs ibériques. Et comme on dit chez Peugeot, 'jamais trois sans quatre, voire trois sans cinq', autant qu’il plante à l’aller et au retour".

Messi sait comment s’y prendre avec les Merengues Florian Gazan

Pour Mbappé, justement, voilà un 8e de finale qui va être particulier. "Oui, entre son actuel club et son peut-être futur club, sauf si au final il décide que son futur club c’est finalement son actuel club. Vous me suivez ? Mais on peut lui faire confiance à 'Kyky', il ne sera pas perturbé, il n'est pas du genre à faire de sentiments. La preuve, à part Dijon, le club de Ligue 1 contre lequel il a le plus marqué depuis qu’il est au PSG, c’est Monaco, son club formateur, avec 10 buts en 10 matchs contre eux".

"Autre chiffre plutôt rassurant, celui concernant Messi : 26 buts et 14 passes décisives face au Real Madrid quand il portait le maillot du Barca. Donc il sait comment s’y prendre avec les Merengues, dont l’ancien capitaine Sergio Ramos est désormais Parisien, lui le deuxième joueur le plus titré de l’histoire du Real avec 22 trophées et 671 matchs sous le maillot blanc. C’est 670 de plus qu’avec Paris pour le moment..."