Faute d'avoir été suffisamment investi, le Paris Saint-Germain s'est incliné pour la troisième fois cette saison sur le terrain de la lanterne rouge, Dijon (2-1), à quelques jours de la réception de Bruges en Ligue des champions. "On a joué de façon très, très, très passive pendant la première mi-temps. (...) On n'a jamais contrôlé le match", a reconnu l'entraîneur parisien Thomas Tuchel.

Avec huit points d'avance sur le FC Nantes (2e) et neuf sur Lille (3e) en ouverture de cette 12e journée, le PSG restera quoi qu'il advienne leader de la Ligue 1. Mais cette troisième défaite, après celles essuyées à Rennes (2-1) et au Parc des Princes devant Reims (2-0) tombe mal avant un nouveau tour de C1 et la réception des Belges de Club Bruges, mercredi 6 novembre.

De son côté, Dijon, qui n'avait jamais battu le PSG en championnat en huit confrontations, quitte la dernière place du classement pour pointer au 18e rang, laissant derrière lui Nîmes et Metz, à un point.

Cette prestation qui sonne comme une fausse note pour les Parisiens signe la 8e défaite du club depuis le début de l'année 2019. C'est le pire bilan depuis 2010 sur une année civile. De quoi fragiliser un peu plus la position de Thomas Tuchel, dont les statistiques sont inférieures à celles de son prédécesseur Unai Emery.

