Ligue des champions : le programme de la 3e journée avec Bruges-PSG

publié le 21/10/2019 à 15:33

Séquence internationale oblige (avec l'équipe de France qui n'a pas encore officiellement décroché son billet pour l'Euro 2020 mais s'est en rapprochée), la Ligue des champions a observé une pause de trois semaines depuis les mardi 1er et mercredi 2 octobre. Deux des six journées de la phase de poules ont été disputées.

Vainqueur du Real Madrid (3-0) sur sa pelouse puis sur celle de Galatasaray (0-1), le PSG (poule A) peut déjà effectuer un pas important vers les 8es de finale en cas de succès à Bruges, mardi 21 octobre (21h). Le club belge reste sur un étonnant nul 2-2 à Madrid, après un 0-0 à domicile contre le champion de Turquie.

Ce déplacement des Parisiens devait marquer le retour de Neymar sur la scène européenne après une suspension, mais le Brésilien s'est blessé avec son équipe nationale. Il devrait encore manquer un mois de compétition, et donc le "Classique" face à Marseille de dimanche 27 octobre (21h) en Ligue 1.

Lyon pour redémarrer

Quatre jours après avoir effectué ses premiers pas en tant que coach de Lyon en championnat (0-0 contre Dijon), Rudi Garcia retrouve la Ligue des champions qu'il a connu avec Lille mais jamais avec Marseille. L'OL se rend au Portugal, à Benfica, mercredi 23 octobre (21h).

17e de L1, le club rhodanien reste sur une victoire importante à Leipzig (0-2) qui lui permet de partager la tête de la poule G avec le Zénith Saint-Pétersbourg, son premier adversaire en Europe cette saison (1-1). Dans ce groupe homogène, Lyon a une vraie chance de voir les 8es.

Lille pour décoller

La situation de Lille est plus compliquée dans la poule H : 0 point après des revers sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (3-0) et à domicile face à Chelsea (1-2). Place à une double confrontation face aux Espagnols de Valence, les 23 octobre et 5 novembre.



Ligue des champions : le programme de la 3e journée

Mardi 22 octobre :



Groupe A :

21h : Galatasaray - Real Madrid

21h : Club Bruges - PSG



Groupe B :

21h : Olympiakos - Bayern Muncih

21h : Tottenham - Belgrade



Groupe C :

18h55 : Shaktar Donetsk - Dinamo Zagreb

21h : Manchester City - Atalanta



Groupe D :

18h55 : Athlético de Madrid - Bayer Leverusen

21h : Juventus - Lokomotiv Moscou



Mercredi 23 octobre :



Groupe E :

21h : Genk - Liverpool

21h : Salzbourg - Naples



Groupe F :

21h : Inter Milan - Borussia Dortmund

21h : Slavia Prague - FC Barcelone



Groupe G :

18h55 : Leipzig - Zénith

21h : Benfica - Lyon



Groupe H :

18h55 : Ajax - Chelsea

21h : Lille - Valence