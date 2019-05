publié le 07/05/2019 à 12:37

6%. Les chances de voir Liverpool renverser le Barça sur sa pelouse d'Anfield Road sont bien minces après la défaite 3-0 concédée au match aller au Camp Nou mercredi 1er mai (statistique établie sur 452 précédents en Coupe d'Europe). Six jours plus tard, les Reds sont en plus privés de deux de leur trois attaquants stars : Mohamed Salah et Roberto Firmino, blessés.



Lionel Messi, lui, sera bien là pour porter les Catalans vers une première finale depuis 2015, année de leur cinquième et dernier sacre. L'Argentin a signé un doublé en 8e retour face à Lyon (5-1), un autre en quart retour contre Manchester United (3-0) et a encore puni Liverpool à l'aller, avec un deuxième but personnel sur un coup franc sensationnel en fin de match.

S'il maintient ce rythme, le Ballon d'Or ne lui échappera pas en fin d'année. Avec six trophées, il repasserait devant Cristiano Ronaldo. Autre motivation probable du petit (1,70 m) numéro 10 : la finale se jouera à Madrid, dans le stade Metropolitano de l'Atlético le samedi 1er juin. Ce n'est pas l'antre du Real mais un triomphe du Barça dans la capitale aurait une saveur particulière.

Cette première demi-finale retour, comme la deuxième Ajax-Tottenham le lendemain, est à suivre en exclusivité à la télévision sur la chaîne RMC Sport 1, à partir de 21h ; le groupe SFR sera l'unique diffuseur de la compétition jusqu'en 2021. La finale, elle, sera co-diffusée en clair sur BFM TV.

Liverpool-FC Barcelone : les compos probables

Liverpool : Becker - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson (cap.), Fabinho, Wijnaldum - Origi, Sturridge, Mané



FC Barcelone : Ter Stegen - S. Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Vidal, Busquets, Rakitic - Messi (cap.), Suarez, Coutinho

Ligue des champions : résultats et programme

Demi-finales aller :



Mardi 30 avril - Tottenham-Ajax Amsterdam : 0-1

Mercredi 1er mai - FC Barcelone-Liverpool : 3-0



Demi-finales retour :



Mardi 7 mai - Liverpool - FC Barcelone à 21h00

Mercredi 8 mai - Ajax Amsterdam - Tottenham à 21h00



Finale le samedi 1er juin à Madrid à 21h00 (stade Wanda Metropolitano)