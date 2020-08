publié le 30/08/2020 à 22:07

Le monde du sport s'élève contre le racisme aux États-Unis et dans le monde. Après le boycott de certaines équipes de NBA et la suspension de matches de tennis, ce dimanche 30 août, les joueuses de l'Olympique lyonnais ont mis un genou à terre avant le coup d'envoi de leur finale de Ligue des champions face à Wolfsburg.

Les joueuses allemandes ont-elles aussi posé le genou au sol et brandi le poing en l'air en soutien au mouvement "Black Lives Matter" et en hommage à George Floyd et Jacob Blake. Trois mois après la mort de George Floyd, un Afro-américain asphyxié par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis, l'affaire Jacob Blake a relancé aux États-Unis un large mouvement de protestation contre le racisme et les violences policières.

Jacob Blake a pour rappel été grièvement blessé par un policier blanc qui lui a tiré à sept reprises dans le à Kenosha, dans le nord des États-Unis, dimanche 23 août. Les Lyonnaises visent ce dimanche soir un cinquième sacre consécutif en Ligue des champions face aux Allemandes de Wolfsburg.

Les joueuses de Lyon et de Wolfsburg, un genou à terre le dimanche 30 août 2020 Crédit : Clive Brunskill / POOL / AFP