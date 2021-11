Ligue des champions, Europa League : une année exceptionnelle pour les clubs français

Les 13 défaites consécutives de l'OM en Ligue des champions, la remontada du FC Barcelone contre le PSG, les éliminations à répétition dès les phases de poule... Après des années plus que compliquées, le vent tourne-t-il enfin pour les clubs français ?

Après cinq journées dans les différents tournois européens, le football tricolore n'a, pour une fois, pas à rougir vis-à-vis des autres grands championnats. En 30 matches, les pensionnaires de Ligue 1 ont gagné 15 fois, concédé 12 matches nuls et se sont inclinés à trois reprises seulement. 50% de succès, c'est autant que les équipes allemandes et plus que les espagnoles (40%) et italiennes (46%).

Pourtant, les représentants français partaient de loin : depuis 2017, hors PSG et OL, les clubs de Ligue 1 n'avaient pris que 8 points sur 90 possibles dans les compétitions européennes, comme l'avait souligné le journal L'Équipe en début de saison.

Cinq des six clubs français sont sûrs de continuer leur aventure européenne en 2022, lors des phases éliminatoires : le PSG en Ligue des champions, Lille en Ligue des champions ou en Europa League, Lyon et Monaco en Europa League et Rennes en Europa Conference League. Marseille, 3e de sa poule en C3 et éliminé du tournoi, peut encore être reversé Europa Conference League.

Un record à l'indice UEFA ?

De belles performances qui pourraient récompenser le football français dans son ensemble. Selon les calculs de l'Équipe, la France pourrait battre son plus record de points pris à l'indice UEFA, établit en 2009-2010 lorsque les Girondins de Bordeaux étaient allés en quart de finale de Ligue des champions et l'OL en demi-finale.

Cette indice détermine le nombre d'équipes qu'envoient chaque championnat dans les trois compétitions européennes. Sur cette saison 2021-2022, la France a déjà engrangé 9.083 points, 3e meilleur total derrière les Pays-Bas et l'Angleterre, premiers ex aequo.

Le plus dur reste à venir. Deuxième de sa poule derrière Manchester City, le PSG est presque assuré de tomber sur un adversaire redoutable en 8e de finale de Ligue des champions. Le LOSC peut encore terminer premier de son groupe et s'offrir un prochain tour potentiellement plus abordable.